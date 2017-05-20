انضمام الناتو للتحالف الدولي ضد داعش سيحسم قريبا .

بروكسل 20مايو 2017 (وال)- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ امس الجمعة أن مسألة انضمام "الناتو" الى التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة, "مطروحة حاليا والقرار بهذا الشأن سيتخذ قريبا". و نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن ستولتنبرغ إن "الناتو يقدم الدعم إلى التحالف ونقوم بتدريب القوات العراقية ، وتكمن المسألة في ما إذا كان بإمكان الناتو فعل المزيد وهل ينبغي عليه الانضمام للتحالف لكي يصبح عضوا رسميا فيه إن هذه المسألة قيد المناقشة حاليا. وأتوقع أن يتخذ القرار بهذا الشأن قريبا". وأوضح أن بعض الدول الأعضاء في الحلف تؤيد "بقوة" انضمامه للتحالف باعتبار أن" الأمر سيتيح تعزيز الدعم السياسي في محاربة الإرهاب وتحسين التنسيق بين أعضاء الحلف". و اكد الأمين العام لحلف شمال الناتو ان دور الحلف " لن يتغير حتى بعد انضمام الناتو للتحالف الدولي وسيواصل الحلف دعمه للتحالف بغض النظر عما إذا كان سينضم له أم لا". وكان ستولتنبرغ قد أكد - مرارا - على أن الحلف لن يشارك في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي و"جبهة النصرة" في سوريا والعراق. وذكر أمس إنه "لا أحد يريد إشراك الناتو في العمليات العسكرية للتحالف في سوريا والعراق والأمر غير مطروح", مشيرا إلى أن مسألة انضمام الحلف للتحالف ستطرح خلال قمة الناتو المقررة يوم 25 مايو الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.