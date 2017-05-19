كوبلر يدين الاعتداء على قاعدة براك الشاطي.الجمعة ، 19-05-2017 - 23:48:00

\\\'طرابلس 19 مايو 3017 (وال ) - دان الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مارتن كوبلر بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة براك الشاطي في جنوب ليبيا.\\nوقال، كوبلر \\\" في بيان صحفي، إنه يشعر بالغضب إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى منهم مدنيون ،واستهدف المدنيين، جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية .\\n وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على ضرورة ألا يدفع هذا \\\"الهجوم الشرس\\\" إلى مزيد من الصراع الخطير ، مؤكدا عدم وجود حل عسكري لمشاكل ليبيا. \\nوناشد \\\"كوبلر\\\" في بيانه جميع الأطراف إدانة هذا الهجوم وعدم السماح له بتقويض الجهود المكثفة التي ترمي إلى إيجاد حلول سياسية سلمية.\\n ...(وال )...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
اختتام البرنامج التدريبي لإعلامي راديو سرت والمجلس البلدي بإشراف إدارة التواصل .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا