كوبلر يدين الاعتداء على قاعدة براك الشاطي.

\\\'طرابلس 19 مايو 3017 (وال ) - دان الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مارتن كوبلر بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة براك الشاطي في جنوب ليبيا.\

وقال، كوبلر \\\" في بيان صحفي، إنه يشعر بالغضب إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى منهم مدنيون ،واستهدف المدنيين، جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية .\

وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على ضرورة ألا يدفع هذا \\\"الهجوم الشرس\\\" إلى مزيد من الصراع الخطير ، مؤكدا عدم وجود حل عسكري لمشاكل ليبيا. \

وناشد \\\"كوبلر\\\" في بيانه جميع الأطراف إدانة هذا الهجوم وعدم السماح له بتقويض الجهود المكثفة التي ترمي إلى إيجاد حلول سياسية سلمية.\

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