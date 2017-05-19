وفد من وزارة شؤون النازحين يزور بلدية الزنتان في إطار السعي لتحقيق المصالحة المجتمعية .الجمعة ، 19-05-2017 - 23:02:00

وفد من وزارة شؤون النازحين يزور بلدية الزنتان في إطار السعي لتحقيق المصالحة المجتمعية .طرابلس 19 مايو 2017 ( وال ) - قام وفد من وزارة شؤون النازحين و المهجرين، يوم أمس الخميس، بزيارة لبلدية الزنتان، بتكليف من وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، \nوالتقى الوفد، خلال الزيارة، مع تنسيقية نازحي أهالي طرابلس الكبرى وعقد اجتماعا موسعا بديوان بلدية الزنتان حول الاحتياجات الإنسانية والضرورية التي يعاني منها النازحون بالمدينة وتقديم يد العون لهم لتحقيق السبل الرشيدة في مسار العودة وفق إطار المصالحة المجتمعية.\nوبحسب ادارة التواصل والاعلام فان هذه الزيارة تأتي في إطار السعي لتحقيق المصالحة المجتمعية.\nوضم الوفد كلا من \" أحمد إسماعيل \" و \"بلقاسم القنطري \" من مكتب متابعة شؤون النازحين، رفقة عضو بلدية طرابلس المركز \" محمد الفاضل جبران \" رئيس لجنة الشأن الاجتماعي، ووكيل ديوان البلدية \" رياض الشريف \" .\n\n... ( وال )...

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