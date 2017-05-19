مدير قسم الموارد البشرية بالخارجية يبحث بلندن التعاون في مجال التدريب والمنح الدراسية .

طرابلس 19 مايو 2017 ( وال ) - بحث مدير قسم الموارد البشرية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" وليد حسين \" مع مدير الأكاديمية الدبلوماسية البريطانية \" ديفيد جون \"و بحضور رئيسة فريق ليبيا بوزارة الخارجية البريطانية \" تشارتن نورت \" تفعيل المنح الدراسية و تبادل الخبرات و تسهيل أجراءات التأشيرة البريطانية لموظفي و موظفات وزارة الخارجية الليبية الراغبين في الدراسة بالمملكة المتحدة .

وبحسب المكتب الاعلامي للوزارة فقد اطلع مدير قسم الموارد البشرية بوزارة الخارجية ضمن زيارته الرسمية لبريطانيا - على المعاهد و المراكز التدريبية المتخصصة بمعية الإدارة الأوروبية و السفارة الليبية بالعاصمة لندن بالتواصل مع وزارة الخارجية البريطانية .

وأضاف المكتب الاعلامي بالوزارة أن مدير قسم الموارد البشرية اطلع كذلك على آلية عمل الأكاديمية الدبلوماسية البريطانية و برامجها المتنوعة و طريقة إنتقال و توظيف الموظفين و متابعة البرامج التدريبية اثناء العمل .

وأكد المكتب الاعلامي بالوزارة أنه تم الاتفاق على إحالة برامج المنح التدريبية المقدمة من وزارة الخارجية البريطانية ومنها مجموعة دورات تدريبية سنوية سيتم تنفيذها عن طريق وزارة الخارجية الليبية من خلال التعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية البريطانية في تقديم الأستشارات الفنية فيما يخص التدريب بالجامعات البريطانية التي يمكن الإستفادة منها ، وذلك من خلال التواصل مع الفريق الخاص بالخارجية البريطانية بالعاصمة التونسية والخاص بالبرامج التدريبية و الإستشارات وبالتنسيق مع المركز الثقافي البريطاني بالعاصمة طرابلس في إمكانية تقديم دورات متنوعة في اللغة و الدبلوماسية على شكل برامج خاصة لموظفي وموظفات وزارة الخارجية الليبية.



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