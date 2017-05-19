الرئاسي يعرب عن تعازيه ومواساته لاهالى الشرق الليبي في استشهاد شيخ قبيلة العواقير وشهداء التفجير الارهابي الذي حدث اليوم بمدينة سلوق المجاهدة .



طرابلس 19 مايو 2017 ( وال ) - أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تعازيه ومواساته لاهالي الشرق الليبي في استشهاد شيخ قبيلة العواقير \" ابريك اللواطي \" وكل شهداء التفجير الارهابي الذي حدث اليوم الجمعة بمدينة سلوق المجاهدة .

وأشار المجلس في بيان له اليوم أن هذه الجريمة الارهابية تأتي ضمن عمليات التنظيمات الارهابية ومحاولاتها الانتقامية اليائسة بعد تقهقرهم واندحارهم في بنغازي خاصة وعموم ليبيا .

وأكد بيان المجلس ان الحرب على الارهاب في ليبيا والتى يدفع ثمنها الشعب من دماء خيرة ابناءه وقياداته الاجتماعية والعسكرية والامنية وخسارة مقدراته وزعزعة أمنه هي حرب تتطلب منا جميعا توحيد الجهود لمحاربة هذه الأفة والقضاء عليها .

يشار بأن التفجير الارهابي الذي حدث عقب صلاة الجمعة أمام مسجد بلال بن رباح بسلوق (50 كلم) جنوب مدينة بنغازي خلف أربعة شهداء بينهم طفلين و 17 جريحًا .