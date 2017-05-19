الرئاسي يعرب عن تعازيه ومواساته لاهالى الشرق الليبي في استشهاد شيخ قبيلة العواقير وشهداء التفجير الارهابي الذي حدث اليوم بمدينة سلوق المجاهدة .
الجمعة ، 19- 05- 2017 - 21:00:00
\nطرابلس 19 مايو 2017 ( وال ) - أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تعازيه ومواساته لاهالي الشرق الليبي في استشهاد شيخ قبيلة العواقير \" ابريك اللواطي \" وكل شهداء التفجير الارهابي الذي حدث اليوم الجمعة بمدينة سلوق المجاهدة .\nوأشار المجلس في بيان له اليوم أن هذه الجريمة الارهابية تأتي ضمن عمليات التنظيمات الارهابية ومحاولاتها الانتقامية اليائسة بعد تقهقرهم واندحارهم في بنغازي خاصة وعموم ليبيا .\nوأكد بيان المجلس ان الحرب على الارهاب في ليبيا والتى يدفع ثمنها الشعب من دماء خيرة ابناءه وقياداته الاجتماعية والعسكرية والامنية وخسارة مقدراته وزعزعة أمنه هي حرب تتطلب منا جميعا توحيد الجهود لمحاربة هذه الأفة والقضاء عليها .\nيشار بأن التفجير الارهابي الذي حدث عقب صلاة الجمعة أمام مسجد بلال بن رباح بسلوق (50 كلم) جنوب مدينة بنغازي خلف أربعة شهداء بينهم طفلين و 17 جريحًا .