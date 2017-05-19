المجلس الرئاسي يعرب عن تعازيه ومواساته لاهالى واسر ضحايا الاعتداء الغادر على قاعدة براك الشاطئ .الجمعة ، 19-05-2017 - 20:35:00

المجلس الرئاسي يعرب عن تعازيه ومواساته لاهالى واسر ضحايا الاعتداء الغادر على قاعدة براك الشاطئ .\nطرابلس 19 مايو 2017 ( وال ) - أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تعازيه ومواساته لاهالى واسر ضحايا الهجوم الغادر في براك الشاطئ داعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .\nودعا المجلس الى الوقف الفوري للاشتباكات بمنطقة الجنوب ، مشيرا بأنه بصدد فتح تحقيق عاجل في ملابسات هذا الاعتداء ، مؤكدا بأنه سيعمل بكل الجهد والامكانيات لمواجهة خطر التصعيد العسكري الذي يستهدف الوطن بكامله ، معربا عن أمله في أن يسود العقل والحكمة ويعود الوئام بين جميع الليبيين .\n\n... ( وال ) ...

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