المجلس الرئاسي يعرب عن تعازيه ومواساته لاهالى واسر ضحايا الاعتداء الغادر على قاعدة براك الشاطئ .



طرابلس 19 مايو 2017 ( وال ) - أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تعازيه ومواساته لاهالى واسر ضحايا الهجوم الغادر في براك الشاطئ داعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .

ودعا المجلس الى الوقف الفوري للاشتباكات بمنطقة الجنوب ، مشيرا بأنه بصدد فتح تحقيق عاجل في ملابسات هذا الاعتداء ، مؤكدا بأنه سيعمل بكل الجهد والامكانيات لمواجهة خطر التصعيد العسكري الذي يستهدف الوطن بكامله ، معربا عن أمله في أن يسود العقل والحكمة ويعود الوئام بين جميع الليبيين .



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