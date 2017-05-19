ايقاف وزير الدفاع و آمر القوة الثالثة عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيق في أحداث براك الشاطئ .



طرابلس 19 مايو 2017 ( وال ) - أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي، القرار رقم 29 لسنة 2017، بشأن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث قاعدة براك الشاطئ، بإشراف القائد الأعلى للجيش الليبي، و برئاسة وزير العدل المفوض ، وعضوية وزير الداخلية المفوض .

و نص القرار في مادته الثانية، على إيقاف كل من وزير الدفاع بصفته، و آمر القوة الثالثة بصفته، عن العمل إلى حين الانتهاء من تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ، ووقف إطلاق النار ، وتكليف وكيل وزارة الدفاع مؤقتا بتسيير المهام الإدارية للوزارة، إلى حين إشعار آخر .

و نصت المادة الثالثة من القرار ، على منع كافة القوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، من القيام بأي أعمال عسكرية، إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من القائد الأعلى، ويستثنى من ذلك حالات الدفاع عن النفس .



...( وال )...