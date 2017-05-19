الأهلي طرابلس يواصل معسكره القصير بتونس.

طرابلس 19 مايو 2017 (وال)- يواصل فريق أهلي طرابلس الأول لكرة القدم بمعسكره القصير بتونس تدريباته اليومية بالملعب الجانبي لملعب الطيب المهيري استعدادا لمنافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ذهاب من دور الـ16(مرحلة المجموعات) لدوري أبطال أفريقيا. وسليتقي الأهلي في الجولة الثانية مع فريق الزمالك المصري يوم الثلاثاء المقبل بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت ليبيا. وقد حرص مدرب الفريق على التركيز خلال هذا المعسكر المغلق على رفع الروح المعنوية لعناصر الفريق واللياقة البدنية وبعض الجمل التكتيكية. من جهة أخرى وصل أمس الخميس إلى تونس المدافع الليبي معاذ عبود للانضمام للفريق بعد أن تعاقدت معه إدارة الفريق على سبيل الإعارة من نادي الاخضر، وذلك من أجل ترميم خط الدفاع الذي يعاني من صعوبات جمة ومن بينها الاصابات وعدم التجانس بين عناصره. وكان فريق الأهلي طرابلس قد خسر أولى مبارياته في دوري المجموعات أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائرية، ويقبع في آخر ترتيب هذه المجموعة التي يتصدرها مؤقتا بعد الجولة الاولى اتحاد العاصمة الجزائري بثلاث نقاط وثلاثة أهداف والزمالك المصري ثانيا بثلاث نقاط وهدفين وكابس الزيمبابوي ثالثا وأهلي طرابلس رابعا بدون نقاط . ...( وال )...