فريق الزمالك المصري يصل تونس غدا لملاقاة أهلي طرابلس.

طرابلس 19 مايو 2017 (وال)- أعلنت إدارة نادي الزمالك المصري أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم ستصل السبت إلى تونس، قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة المرتقبة مع فريق أهلي طرابلس يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أندية أبطال أفريقيا. وقد وجه مدرب نادي الزمالك البرتغالي " أوجستو إيناسيو" الدعوة لـ 22 لاعبا من أجل التنقل الى تونس. وضمت قائمة الزمالك أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح في حراسة المرمى, وأسامة إبراهيم وحسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي وأحمد أبوالفتوح ومحمد ناصف في الدفاع, وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف وطارق حامد ومحمد إبراهيم ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمود عبد العاطي دونجا ومصطفى فتحي وأحمد رفعت في الوسط, وباسم مرسي وستانلي أوهاوتشي وإيمانويل مايوكا وحسام باولو في الهجوم. يذكر أن الزمالك المصري فاز بلقائه الأول على فريق كابس يونايتد 2-0 فيما تغلب اتحاد الجزائر علي أهلي طرابلس 3-0. ويتأهل الاول والثاني عن المجموعة للدور ربع النهائي. ....(وال)...