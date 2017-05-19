جهاز النهر الصناعي: معدلات تدفق المياه لمدينة طرابلس في ازدياد وستعود لطبيعتها يوم الغد.
الجمعة ، 19- 05- 2017 - 18:19:00
طرابلس 19 مايو 2017 (وال) - اعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة سبب انخفاض تدفق المياه لمدينة طرابلس يوم امس كان نتيجة لحدوث هزتين متتاليتين في الكهرباء بحقول الابار تسببت في فصل عدد كبير من الآبار وانخفاض كميات الانتاج.\nوأوضح الجهاز في بيان له عبر صفحته الرسمية ان معدلات تدفق المياه لمدينة طرابلس وصلت اليوم 430،000 متر مكعب .\nوأكد ان زيادة معدلات التدفق ستستمر الى ان تعود لطبيعتها ويتوقع الجهاز ان تعود المياه لجميع المناطق بطرابلس مع نهاية يوم الغد.\n..(وال)..