جهاز النهر الصناعي: معدلات تدفق المياه لمدينة طرابلس في ازدياد وستعود لطبيعتها يوم الغد.

طرابلس 19 مايو 2017 (وال) - اعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة سبب انخفاض تدفق المياه لمدينة طرابلس يوم امس كان نتيجة لحدوث هزتين متتاليتين في الكهرباء بحقول الابار تسببت في فصل عدد كبير من الآبار وانخفاض كميات الانتاج.

وأوضح الجهاز في بيان له عبر صفحته الرسمية ان معدلات تدفق المياه لمدينة طرابلس وصلت اليوم 430،000 متر مكعب .

وأكد ان زيادة معدلات التدفق ستستمر الى ان تعود لطبيعتها ويتوقع الجهاز ان تعود المياه لجميع المناطق بطرابلس مع نهاية يوم الغد.

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