زبائن مصرف الوحدة بسرت يطالبون بفتح المصرف المغلق منذ عامين.الجمعة ، 19-05-2017 - 18:07:00

سرت 19 مايو 2017 (وال)- طالب زبائن مصرف الوحدة بسرت ادارته بفتح المصرف والمغلق منذ عامين.\nودكر عددا من زبائن المصرف بانهم يعانون مشقة السفر للحصول علي مرتباتهم حاصة وانهم مقبلون علي شهر رمضان المبارك .\n واوضح هؤلاء المواطنين لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت بانه لا مبرر لاستمرار غلق المصرف بعد تحرير المدينة من ننظيم داعش الارهابي.\nيذكر بان مصرف الوحدة بسرت به اكتر من 30 ألف حساب مصرفي لمواطني المدينة وقد تعرض المصرف لاضرار جراء حرب تحرير المدينة من عناصر تنظيم داعش ويحتاج الى صيانة مستعجلة.\n..(وال -سرت)..

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