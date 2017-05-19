زبائن مصرف الوحدة بسرت يطالبون بفتح المصرف المغلق منذ عامين.

سرت 19 مايو 2017 (وال)- طالب زبائن مصرف الوحدة بسرت ادارته بفتح المصرف والمغلق منذ عامين.

ودكر عددا من زبائن المصرف بانهم يعانون مشقة السفر للحصول علي مرتباتهم حاصة وانهم مقبلون علي شهر رمضان المبارك .

واوضح هؤلاء المواطنين لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت بانه لا مبرر لاستمرار غلق المصرف بعد تحرير المدينة من ننظيم داعش الارهابي.

يذكر بان مصرف الوحدة بسرت به اكتر من 30 ألف حساب مصرفي لمواطني المدينة وقد تعرض المصرف لاضرار جراء حرب تحرير المدينة من عناصر تنظيم داعش ويحتاج الى صيانة مستعجلة.

..(وال -سرت)..