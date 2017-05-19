فرع صندوق التضامن الاجتماعي بسرت يستانف تقديم خدماته للمواطنين بالمدينة .

سرت 19 مايو 2017(وال)-استأنف فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بسرت تقديم خدماته التضامنية من داخل المدينة بعد توقف لفترة طويلة بسبب سيطرة تنظيم داعش علي مؤسسات المدينة قبل تحريرها .وافاد مدير فرع الهيئة بسرت يوسف النواري بان الهيئة باشرت بتقديم خدماتها للمواطنين المشمولين بالخدمات داخل المدينة ، مشيرا بان ادارة الهيئة تحصلت علي مقر مؤقت لاستئاف نشاطها بدلا من المقر الاول والدي تعرض لاضرار خلال حرب تخرير المدينة .واو النضح النواري لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت بان رئيس لجنة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفي الجعيبي قام بزيارة للمدينة واطلع علي سير العمل بالمقر الجديد خلال الايام الماضية .

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