المجلس الرئاسي : مايحدث بالجنوب الليبي يجهض الجهود المبذولة لحقن الدماء والمصالحة الوطنية .

طرابلس 20 مايو 2017 ( وال ) - ادان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ماوصفه بالتصعيد العسكري الذي أدى الى المزيد من إراقة الدماء يوم أمس الخميس في براك الشاطئ .

وقال المجلس في بيان له اليوم الجمعة \" ان ماجرى في براك هو استمرار للعبث بالاستقرار في جنوب الوطن منذ أسابيع \" وأضاف \" ان هذا التصعيد مثل سابقيه يجهض الجهود المبذولة لحقن الدماء والمصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في بلادنا ، وانه من المؤسف والمحزن والمدان أن يقتل الليبيون بعضهم البعض \" .

وأكد المجلس الرئاسي في بيانه أنه لم يصدر اية تعليمات لوزارة الدفاع مثلما يردد البعض ، وأنه لن يتورط ومهما حدث من استفزاز فى اراقة دماء الليبيين .

وأشار البيان الى أن المجلس الرئاسي أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بالتحقيق ومعرفة ماحدث في براك الشاطئ ، ومحاسبة من وصفهم بالمدعين لتبعيتهم لحكومة الوفاق ، مطالبا جميع القوات المتمركزة بالجنوب بالوقف الفوري لاطلاق النار ووقف اراقة الدماء .



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