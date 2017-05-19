قوة الردع الخاصة تضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكوابل والاعمدة الكهربائية.
الجمعة ، 19- 05- 2017 - 11:59:00
طرابلس 19 مايو 2016 (وال) – ضبطت قوة الردع الخاصة بوزارة الداخلية تشكيل عصابي بمنطقة القره بوللي يمتهن سرقة الكوابل والاعمدة الكهربائية .\nوأوضحت قوة الردع في بيان لها على صفحتها الإلكترونية ان هذه العاصابة الاجرامية تقوم بعد سرقتها للكوابل والاعمدة ببيعها لضعاف النفوس الذين يقومون بتهريبها خارج البلاد من أجل مكاسب مادية بخسة.\nوأكدت القوة ان البحث والتحري لايزال جاري للقبض عن باقي العصابة التي يفوق عددها 38 شخص ، داعية المواطنين بالإبلاغ عن مثل هذه الوقائع.\n يذكر أن الشركة العامة للكهرباء تعاني من مثل هذه الأفعال التي تؤدي إلى إطفاء التيار الكهربائي عن بعض الأحياء السكنية بالكامل لعدة أيام.\n..(وال)..\n