قوة الردع الخاصة تضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكوابل والاعمدة الكهربائية.

طرابلس 19 مايو 2016 (وال) – ضبطت قوة الردع الخاصة بوزارة الداخلية تشكيل عصابي بمنطقة القره بوللي يمتهن سرقة الكوابل والاعمدة الكهربائية .

وأوضحت قوة الردع في بيان لها على صفحتها الإلكترونية ان هذه العاصابة الاجرامية تقوم بعد سرقتها للكوابل والاعمدة ببيعها لضعاف النفوس الذين يقومون بتهريبها خارج البلاد من أجل مكاسب مادية بخسة.

وأكدت القوة ان البحث والتحري لايزال جاري للقبض عن باقي العصابة التي يفوق عددها 38 شخص ، داعية المواطنين بالإبلاغ عن مثل هذه الوقائع.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء تعاني من مثل هذه الأفعال التي تؤدي إلى إطفاء التيار الكهربائي عن بعض الأحياء السكنية بالكامل لعدة أيام.

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