الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 19 مايو 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربى هذا اليوم ويوم الغد ، بينما يبقى الطقس مستقر على باقى المناطق . * رأس إجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض مناطق الدواخل تتحول مساء الغد إلى شمالية فشمالية غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-33) درجة مئوية وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على مناطق الدواخل . . * بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الاحد إلى جنوبية غربية ، ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (21 -27) درجة مئوية ومـابين (28 -31) درجة مئوية على راس لانوف - جالو والجغبوب وتسجل ارتفاع يوم الاحد . . . * الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء صافية تتكاثر يوم الغد على غات ويوم الاحد على اقصى مناطق الجنوب مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـــات الحـــرارة القصوى تتــــراوح مـــابين (31-36) درجة مئوية وتصل إلى (41) درجة مئوية على غات . * الكفرة-تازربو-السرير : . السماء صافية ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى اليوم تتراوح مابين (30-34) درجة مئوية . ( وال )