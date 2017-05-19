موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الجمعة 19 مايو 2017 .

م . = كوناكري - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " يلتقى أمس بالعاصمة الغينية كوناكري الرئيس الغيني " ألفا كوندي " الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ، والمباحثات تتناول تطورات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين ليبيا وغينيا وآفاق التعاون في مختلف المجالات ، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في أفريقيا . = طرابلس - مواضيع صيانة جامعة سرت ، واستكمال المنشآت التعليمية في كل الجامعات الليبية ، وأحوال المدارس الليبية في الخارج ، والمشاكل والعقبات التي تواجه أبناء الجالية الليبية في مختلف الدول، وملف العلاقة الليبية الإيطالية في مجال التعليم ، وسبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والعمل بها تشكل محورعمل لقاء النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق" مع وزير التعليم "عثمان عبد الجليل". = طرابلس - النائب بالمجلس الرئاسي السيد " أحمد عمر معيتيق" يلتقى الخميس، ممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسائية لمكون الطوارق اللاتي استعرضن المشاكل التي يعانيها مكون الطوارق في المناطق التي يقطنونها، ومنها نقل بعض المصالح الإدارية إلى مناطق مجاورة ولم يتم استعادتها. = فاليتا - وزير الشؤون الداخلية والامن الوطني الماطي " كارميو ابيلا " يقول إن تدريب حرس السواحل الليبي يعد خطوة مهمة ، لتكون السلطات الليبية جزء من حل في إدارة أزمة الهجرة غير الشرعية . = روما - وزارة الدفاع الإيطالية تنفى وجود خطة لارسال جنود إلى النيجر للتصدى لظاهرة تدفق المهاجرين بعد ان ارتفعت أعدادهم إلى " 40 " الف مهاجر ، خلال الاشهر الاربعة الأولى من العام الجاري ، وتؤكد عدم صحة ما تداولته صحف إيطالية مؤخراً بشأن خطة لنشر كتيبة قوامها حوالي 500 عسكري ايطالي لوقف تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى الساحل الليبي الذي ينطلقون منه بحرا للشواطئ الايطالية . = طرابلس - مفوض الهجرة في الاتحاد الاوروبي " ديمتريس افراموبورلس " يؤكد على ضرورة العمل لتعزيز الوحدة الوطنية في ليبيا . = زليتن - لجنة ميناء زليتن وقسم الموانئ والنقل البحري بكلية الموارد البحرية بديوان البلدية تنظم ورشة عمل حول الاستثمار في الموانئ البحرية بنظام الـ BOT تحت شعار " الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنشيط حركة التجارة الخارجية " . = بنغازى - مركز بنغازي الطبي يحتضن الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لضغط الدم ، وذلك برعاية الجمعية الليبية لضغط الدم ، وشهدت قياس لعدد من الحالات لمعرفة مستوى ضغط الدم ، وإلقاء محاضرات تثقيفية وتوعيوية بهذا المرض وأسبابه وكيفية علاجه والتعامل معه . = بنغازى - مكتب الثقافة والإعلام التابع للهيأة العامة للثقافة والمجتمع المدني يستعد لإفتتاح المركز الثقافي " وهبي البوري " في مدينة بنغازي يوم 23 مايو الجاري ، في خطوة على الطريق لاسترداد رسالة ودور المراكز الثقافية بنشر المعرفة والفن والجمال والإبداع عوضاً عن التطرف " . ( وال )