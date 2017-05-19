الهيأة العامة للبيئة تفتتح المختبر البيئي بمدينة جالو .

جالو 19 مايو 2017 (وال) - قام مكتب الهيأة العامة للبيئة بافتتاح المختبر البيئي ببلدية جالو . وذكرت مصادر الهيأة العامة للبيئة الواحات إن المختبر البيئي سيقدم لسكان منطقة الواحات : جالو، أوجلة، اجخرة، مرادة، عدة خدمات منها : تحديد العينات التي تضر بالبيئة الناتجة عن الظروف الطبيعية المحيطة . وأضافت أن افتتاح المختبر والذي يُعد الثالث من نوعه على مستوى ليبيا، يُمثل إنجازاً هاماً في مجال تقديم خدمة تحديد وتحليل العينات المتعلقة بالبيئة في منطقة الواحات . وأوضحت أن افتتاح المختبر كان بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 65 % . يذكر أن حفل افتتاح المختبر البيئي حضره وفد من المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة البيئة بالمؤسسة " سالم الجواشي "، ومدير الاستكشاف بالمعهد الليبي للنفط" خليفة عبد الناصر" ، ومدير المختبرات بالهيأة العامة للبيئة، إلى جانب ممثلي المجلس البلدي جالو، والمهتمين بالشأن البيئي . ( وال - بنغازى )