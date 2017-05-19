مركز بنغازى الطبى يحتفل باليوم العالمي لضغط الدم .

بنغازى 19 مايو 2017 ( وال )- أحتضن مركز بنغازي الطبي الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لضغط الدم ، وذلك برعاية الجمعية الليبية لضغط الدم . وقد شهدت الاحتفالية قياس لعدد من الحالات لمعرفة مستوى ضغط الدم ، وإلقاء محاضرات تثقيفية وتوعيوية بهذا المرض وأسبابه وكيفية علاجه والتعامل معه . وأفاد منسق الجمعية الليبية لارتفاع ضغط الدم أخصائي القلب د" زكي بالتمر" ان الاحتفال اليوم بأحياء اليوم العالمي لمرض ضغط الدم الذي يصادف 17 من شهر مايوالجارى تميز بالقاء محاضرات تثقيفية باللغة العربية للناس العامة حتى يكون لهم علم بهذا المرض وأسباب المضاعفات وطريقة العلاج . وقال د " بالتمر" قمنا اليوم بقياس ضغط الدم لبعض المرضى ولبعض المواطنين .. كما ان هذا المرض في الغالب ليس له أعراض وتكتشف الحالات عند القياس العشوائي .. كما تطرقنا في الجزء الثاني إلى عقد المحاضرات العلمية للأطباء الجدد لتوعيتهم وكيفية طريقة تعاملهم مع هذا المرض ، بالإضافة إلى اختيار الطريقة الصحيحة لعلاج هذا المرض . وأضاف د " بالتمر" بهذا اليوم العالمي لمرض ضغط الدم قمنا بالقاء محاضرة علمية تثقيفية حيث خصصت المحاضرة الأولى حول الأخطاء الشائعة وطريقة التعامل مع هذا المرض ، فيما خصصت المحاضرة الثانية حول شرح الطريقة التشخيصية لهذا المرض وطرق العلاج وأختيار الأدوية الصحيحة لهذا المرض .. كذلك عرض المنتج الخاص بشركة الديون الراعية لهذا اليوم العالمي ، بالإضافة إلى علاج مرض الضغط مقاوم للأدوية من قبل الدكتور " فتحي الدخيل " والدكتور " زكي بالتمر" والدكتورة " سحر الخراز" والدكتور" اشرف الفيتوري " والدكتورة " فاطمة الزهراء ". ومن جانبها أفادت أخصائية أمراض الباطنة والكلى الدكتور" سحر الخراز" أن احياء اليوم العالمي لإرتفاع ضغط الدم الهدف منه توجيه رسالة للمواطن بشأن معرفة الضغط وأسبابه وكيفية طرق تشخيصه وعلاجه ، بالإضافة إلى زيادة الوعى للعمل على الحد من المشاكل ومن مضاعفات الضغط . لافتة إلى أن التأخر في علاج هذا المرض قد يسبب خلل في الدماغ وخسارة العين . وأضافت د " الخراز" ان الورقة التي قدمت بهذا الشأن هي موجهة للأطباء الجدد الذين يعملون كمناوبين حول الضغط المفاجئ الحاد وكيفية تمييزه بين الحالة الخطيرة التي تحتاج للدخول إلى العناية حتى نبدأ بعلاجها حتى لا يضر القلب والكلى والعين . وأكدت د " الخراز" ان اليوم العالمي لهذا المرض بدء عند تأسيس الجمعية سنة 2013 ، وكان أول أحياء لليوم العالمي لضغط الدم هو العام 2015 لعامة الناس .. كما أن الاحتفال باليوم العالمي لضغط الدم هذه السنة كان مختلف حيث خصص للأطباء الجدد . ( وال - بنغازى )