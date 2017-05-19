مديرية أمن طرابلس والقوة الأمنية الداعمة لها تحذران كل من يحاول زعزعة الأمن بالعاصمة .

طرابلس 19 مايو 2017 (وال) - حذرت مديرية أمن طرابلس والقوة الأمنية الداعمة لها كل من يحاول زعزعة الأمن داخل مدينة طرابلس .وأكدت المديرية في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه بأنها سوف تلاحق المفسدين الخارجين عن القانون العابثين بامن العاصمة طرابلس وتقديمهم للعدالة .ودعت المديرية أهالي مدينة طرابلس الى الوقوف والتعاون مع رجال الشرطة في تطبيق القانون والتصدي لهؤلاء المجرمين ،وتطمئن الاهالي بالاستمرار في العمل حتى يعم الامن في العاصمة ...(وال)..