تنظيم ورشة عمل بزليتن حول الاستثمار بميناء زليتن بنظام BOT .

زليتن 19 مايو 2017 ( وال )- نظمت لجنة ميناء زليتن وقسم الموانئ والنقل البحري بكلية الموارد البحرية بديوان البلدية ورشة عمل حول الاستثمار في الموانئ البحرية بنظام الـ BOT تحت شعار " الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنشيط حركة التجارة الخارجية " . وخلصت الورشة إلى اتخاذ عدة توصيات أبرزها التأكيد على تشجيع نظام الاستثمار الأجنبي المباشر بنظام BOT ، إضافة إلى التركيزعلى تجارة العبور" الترانزيت" في ميناء زليتن وإيجاد الطرق لكيفية إحياء تجارة العبور بالموانئ. وشددت التوصيات على ضرورة البدء في تجهيز الموقع والبدء عن الإعلان للشركات والمستثمرين الأجانب لتقديم الملفات وطلبات الحصول على كراسة المواصفات. وأكدت التوصيات على دعم لجنة ميناء زليتن بعناصر من الخبراء والمستشارين في المجال البحري والاقتصادي والاستثماري مطالبةً بالعمل على إجراء الدراسات البيئية والجيولوجية للمنطقة. وكانت الورشة التى حضرها عميد البلدية المكلف السيد " مصطفى بن عائشة " وعضو المجلس البلدي السيد " عبدالسلام عثمان" ووكيل ديوان البلدية السيد " عمر البربار" وعميد كلية الموارد البحرية الدكتور" مصطفى الشريف " وعدد من المهتمين والمختصين في مجال النقل البحري والموانئ ناقشت عدة محاور تركزت بالخصوص حول الاستثمار في الموانئ البحرية ودواعي متطلبات إنشاء ميناء جديد والتنمية المكانية والاستثمار الأجنبي المباشر. يذكر أن الورشة كانت بإشراف المجلس البلدي زليتن وبالتعاون مع مركز ليبيا لدراسات وأبحاث النقل والذي شارك بمختصين ومهتمين بالنقل البحري في محورين من محاور الورشة ، وان الاعمال التمهيدية لموقع مشروع الميناء الجديد بزليتن قد بدأت منذ أيام على مساحة تقدر بــ40 هكتار وبطول 4 كيلو متر بمحاذاة شاطئ البحر ضمن المساحة الإجمالية المحددة للمشروع ومرافقه والتي تقدر بــ683 هكتار. ( وال )