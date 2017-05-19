أسباب خاصة تمنع البشير من حضور القمة الإسلامية-الأميركية .

الخرطوم 19 مايو 2017 (وال)- اعتذر الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن عدم حضور القمة العربية الإسلامية-الأميركية التي سيحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد القادم . وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية بان الرئيس عمر البشير قدم اعتذاره للمك السعودي سلمان بن عبد العزيزم بعدم حضوره القمة لأسباب خاصة وكلف مدير مكتبه وزير الدولة في رئاسة الجمهورية الفريق "طه الحسين" بتمثيله في القمة والمشاركة في كافة فعالياتها. وقالت الوكالة ان الرئيس البشير أعرب عن أمله في أن تكلل القمة بالنجاح بما يخدم مصالح الإنسانية وقضاياها وتحقيق الأهداف التي عقدت من أجلها وأن تحقق الأمن والسلام الدوليين وأن تؤسس لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون المشترك. ويذكر ان القمة تستضيفها الرياض يومي 20 و 21 مايو الجاري وتحمل عنوان-"سويا نحقق النجاح" ويشارك فيها 55 قائدا ممثلا عن دول العالم الاسلامي اضافة الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب .