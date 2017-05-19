وزير الخارجية الصيني يدعو كوريا الجنوبية لإزالة العقبات التي تعيق تطوير العلاقات بين البلدين .

بكين 19 مايو 2017 (وال)- دعا وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" كوريا الجنوبية إلى إزالة العقبات التي تعيق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين . . ونقل مصدر رسمي اليوم الجمعة عن وانغ قوله للمبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إن على كوريا الجنوبية إعادة العلاقات الثنائية إلى طريق التطور السليم مؤكدا استعداد الصين للعمل من أجل استئناف التبادلات الطبيعية والتعاون بين الجانبين. ويذكر أن لي هاي -تشان عضو الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا ورئيس الوزراء الأسبق يزور الصين اعتبارا من أمس الخميس كمبعوث خاص للرئيس مون جاي -إن. وشرح وانغ للمبعوث الكوري موقف الصين من نشر نظام "ثاد" للدفاع الصاروخى حيث دعا سيول إلى التعامل بشكل سليم مع الانشغالات الصينية الكبرى . وقال لي إن كوريا الجنوبية تقر بأن نشر المنظومة الصاروخية أضر بالثقة المتبادلة بين جمهورية كوريا الجنوبية والصين وتتفهم جيدا مخاوف الصين المنطقية حيال هذه القضية مضيفا بأن جمهورية كوريا على "استعداد للنظر بإخلاص في حل هذه القضية". وفيما يتعلق بالقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية قال وانغ إن الصين ترغب في العمل مع كافة الأطراف لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة وأنها تصر على حل القضية عن طريق المفاوضات وهي عاقدة العزم على حفظ السلام والاستقرار في شبه الجزيرة . وأشار لي إلى أن العلاقات بين جمهورية كوريا والصين هامة بالنسبة للسلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية فضلا عن شمال شرق اسيا مؤكدا أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون البراغماتي مع الصين والدفع بشراكتهما الاستراتيجية قدما. وأعرب وانغ عن تقدير الصين لإجراءات الحكومة الجديدة في جمهورية كوريا لتحسين العلاقات الثنائية مذكرا بأن الرئيس مون أرسل ممثلا لحضور منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي .