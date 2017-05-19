دول رابطة الآسيان تتوصل إلى إتفاق إطار لمدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي .

بكين 19 مايو 2017 (وال)- ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شنخوا" اليوم الجمعة ان الدول الأعضاء في رابطة "آسيان" قد توصلت إلى وضع إطار لـ"مدونة السلوك" في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد نزاعات إقليمية . وقالت الوكالة أن الاتفاق تم خلال الاجتماع الـ14 للمسؤولين السامين حول تطبيق الإعلان بشأن مدونة سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي . وعقد الاجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني "ليو تشن مين " و الأمين العام الدائم للشؤون الخارجية في سنغافورة "تشي وي كيونج" قبل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الصين والسيان في يوليو المقبل . وقال ليو تشن مين في تصريح له عقب اللقاء بأن الاتفاق على الإطار جاء قبل موعده المحدد مضيفا أنه ووفقا لخطة العمل فقد كان من المتوقع أن تنتهي المفاوضات بشأن مسودة الإطار نهاية النصف الأول من العام الجاري كما أكد أن الإطار "الذي يعد نتيجة هامة جدا لعملية المفاوضات بشأن قانون السلوك في بحر الصين الجنوبي ككل وضع أساسا متينا لتعزيز المفاوضات". وأوضح ليو تشن مين إن كل الأطراف تعهدت بمواصلة الدفع بالمفاوضات بشكل بناء من أجل الاستكمال المبكر لقواعد السلوك . وخلال الاجتماع اتفقت الأطراف على مواصلة تنفيذ قانون سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي وأكدت مجددا على خطط فض النزاعات عبر المفاوضات وتدبير الخلافات في إطار إقليمي وتعميق التعاون البحري والدفع قدما بالمفاوضات بشأن قانون السلوك من أجل حفظ السلام والاستقرار في المنطقة . وصادق الاجتماع على وثيقة حول إحداث ثلاث لجان تقنية واتفق على نتائج التطبيق التجريبي لمنصة الخط الساخن بين كبار الدبلوماسيين بين الصين والسيان وتحديث خطة عمل 2016-2018. وتصادف هذه السنة الذكرى الـ15 لتوقيع قانون سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي ، وتعهدت الأطراف كلها بتنفيذ القانون لتوفير بيئة سلام وصداقة وتعاون بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي. وقبل الاجتماع عقد الاجتماع الـ21 لمجموعة العمل المشتركة بشأن تنفيذ القانون.