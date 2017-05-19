اقامة دورة توعوية للعاملين بمركز بنغازي الطبي .

بنغازى 19 مايو 2017( وال )- اقيمت دورة توعوية للعاملين بمركز بنغازي الطبي ، وذلك للترويح عن الضغوطات النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها اثناء تأدية واجبهم العملي ، وهي ضمن سلسلة الدورات التي تهتم بالعاملين بالمركز الطبي كافة . وافاد رئيس قسم الرعاية الاجتماعية بمركز بنغازي الطبي الاستاذ " ناصر العريبي " أن الهدف من هذه الدورات هو الترويح عن العاملين بالمركز وتخفيف الضغط الاجتماعي والنفسي عنهم ، وتغيير نظر العاملين إلى الوضع الحالي وما يمر به مركز بنغازي الطبي إلى نظرة إيجابية . وقال العريبي " من خلال هذه الدورة رأينا استهداف العاملين بقسم الرعاية الاجتماعية وتدريبهم أولا ، قبل اي الأقسام الاخرى بالمركز الطبي ،كما انه لدينا مهنيين ذو كفاءة عالية من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين .. كما رأينا ان هذه الخبرات يجب استغلالها من أجل بناء المرحلة الحالية ، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الظروف الماضية لمعرفة العوائق والمشاكل وإيجاد الحلول لها ". وأضاف " العريبي " في ظل الظروف الصعبة يجب التدريب وصقل كل موظف أو طبيب لاكتساب الخبرة النفسية والاجتماعية لكي يتعامل مع المرضى والمترددين حتى تكون لديه الثقة بالنفس وكيفية التعامل مع الحالات، باعتبار المرحلة مرحلة صعبة ". وأوضح " العريبي " نحن قمنا باستغلال الفكرة حيث ان لها إيجابيات ، فكان من الضروري تنشيط الذات ومواجهة العراقيل وكيفية منع المشاكل السابقة والعوائق ومسبباتها ، بالإضافة إلى النقص الذي يحتاجه كل موظف أو الطبيب" . وأكد " العريبي " أن المحاور التي نتطرق لها في كل دورة تتضمن الإسعافات النفسية الأولية وكيف بناء الثقة بالنفس وتقدير الذات ، وكذلك التعامل مع الجمهور وإدارة الغضب ، بالإضافة إلى هدف الإخصائي النفسي والاجتماعي في مجال الطب وسوف نقدم بعض المحاور البسيطة خلال دورة ستقام بعد شهر رمضان المبارك لبقية العاملين بالمركز الطبي". ( وال - بنغازى )