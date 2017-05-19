مكتب الثقافة بنغازي يستعد لإفتتاح مركز "وهبي البوري" الثقافي .

بنغازى 19 مايو 2017 (وال)- يستعد مكتب الثقافة والإعلام التابع للهيأة العامة للثقافة والمجتمع المدني لإفتتاح المركز الثقافي " وهبي البوري " في مدينة بنغازي يوم 23 مايو الجاري . وقال مكتب الثقافة والإعلام التابع للهيأة في بيان إن افتتاح المركز الثقافي "وهبي البوري" يأتي في بادرة طيبة تحت شعار "مركز وهبي البوري الثقافي خطوة على الطريق لاسترداد رسالة ودور مراكزنا الثقافية بنشر المعرفة والفن والجمال والإبداع عوضاً عن التطرف " . وأضاف المكتب أنه من المنتظر انطلاق فعاليات حفل الافتتاح يوم 23 مايو، في مراسم احتفالية تتخللها القاء بعض الكلمات بالمناسبة ، بالإضافة إلى عرض مرئي لأبرز أنشطة مكتب الثقافة بنغازى ، إلى جانب عرض أبرزالعراقيل التي يواجهها المكتب ، خاصة ما يتعلق بمقر للمكتب . وأشارالمكتب إلى أن فعاليات حفل الافتتاح في يومه الثاني يحتوى على إقامة أصبوحة أدبية يشارك فيها كوكبة من الأدباء والكتاب ، وفي يوم الختام سيكون مخصصاً لنشاط الأطفال، بإشراف قسم المكتبات بكلية الآداب بجامعة بنغازى . ( وال - بنغازى )