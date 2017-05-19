معيتيق يلتقي وزيرالتعليم لمناقشة مجمل أوضاع القطاع .

طرابلس 19 مايو2017 ( وال ) - شكلت مواضيع صيانة جامعة سرت ، واستكمال المنشآت التعليمية في كل الجامعات الليبية ، وأحوال المدارس الليبية في الخارج ، والمشاكل والعقبات التي تواجه أبناء الجالية الليبية في مختلف الدول، وملف العلاقة الليبية الإيطالية في مجال التعليم ، وسبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والعمل بها محورعمل لقاء النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق" مع وزير التعليم "عثمان عبد الجليل". وشهد اللقاء الذي عقد الخميس بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس حيزاً كبيراً من النقاش والدراسة وفقا لما ذكرته إدارة التواصل والاعلام بمجلس رئاسة الوزراء . (وال)