الامن الوطني المالطي : تدريب حرس السواحل الليبي خطوة مهمة لحل أزمة الهجرة غير الشرعية .

فاليتا 19 مايو2017( وال ) - قال وزير الشؤون الداخلية والامن الوطني الماطي " كارميو ابيلا " ان تدريب حرس السواحل الليبي يعد خطوة مهمة ، لتكون السلطات الليبية جزء من حل في إدارة ازمة الهجرة غير الشرعية . وأضاف " كارميو ابيلا " نحن نعمل مع الليبيين عندما يتعلق الامر بتدريب خفر السواحل الليبي ، واعتقد ان هذه خطوة مهمة حتى تكون السلطات الليبية جزء من الحل في إدارة ازمة الهجرة . يذكر أن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة والمبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي لشؤون الهجرة والحدود عقيد " طارق شنبور" كان قد شارك ، في جلسة النقاش والحوار الجاد التي أحتضنتها بروكسل مؤخراً حول كيفية توظيف العلاقات وتنفيذ الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية . وبحسب إدارة التواصل والاعلام فقد استعرض الجانب الليبي والأوروبي، خلال الجلسة، التي أقيمت بإشراف جهاز دعم القرار والعمل الخارجي بمفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، رغبة ليبيا في مكافحة الهجرة غير المشروعة وضبطها عبر الحدود من دول المصدر قبل وصولها إلى مناطق الساحل. وأبدى المشاركون، استعدادهم مواصلة دعم الجانب الليبي بتدريب عدد ( 600 ) عنصر من منتسبي جهاز حرس السواحل التابع لركن القوات البحرية وعدد ( 100 ) من إدارة أمن السواحل في عمليات التدريب البحري والإنقاذ من قبل الدول الأوروبية المانحة " مالطا، وإسبانيا، وألمانيا، وهولندا، وبمشاركة بريطانية ". وتستمر الدورة لمدة شهرين يتلقى خلالها المتدربون كيفية مكافحة الهجرة غير المشروعة في البحث والإنقاذ في عرض البحر إلى حين الوصول بالمهاجرين إلى نقاط الإنزال . ( وال )