رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يجري محادثات مع رئيس غينيا في العاصمة الغينية كوناكري .

كوناكري 19 مايو 2017( وال )- التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " أمس بالعاصمة الغينية كوناكري الرئيس الغيني " ألفا كوندي " الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. وتناولت المباحثات تطورات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين ليبيا وغينيا وآفاق التعاون في مختلف المجالات ، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في أفريقيا. وأشاد الرئيس الغيني في مستهل المباحثات بنهج رئيس المجلس الرئاسي التوافقي وما سبق وأعلنه من مبادرات لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا ..مؤكدا على ان كل الصراعات تنتهي على طاولة الحوار. واتفق الرئيس الغيني مع ما أعلنه رئيس المجلس الرئاسي من ضرورة الإلتزام بالآليات التي يتضمنها الاتفاق السياسي لإحداث التغيرات التي يتم الاتفاق بشأنها من قبل الاطراف الليبية . وقال الرئيس " ألفا كوندي " ان كل ما تتمناه غينيا هو تحقيق الاستقرار والسلام .. مشيرا إلى المخاطر التي تنتج عن الأزمة الليبية على دول المحيط الأفريقي . وعبرعن رغبة بلاده في تنمية العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات . من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن ترحيبه بجهود الرئيس كوندي والاتحاد الإفريقي لدعم مسار الوفاق السياسي في ليبيا. مؤكدا على ان المصالحة الوطنية تحظى بالأولوية في البرنامج السياسي لحكومة الوفاق الوطني ، وان هناك نجاحات تحققت على طريق لم الشمل وتوحيد الصف. كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة توحيد المسارات التي تستهدف إيجاد حلا للأزمة الراهنة ، وشكر الرئيس كوندي على حفاوة الضيافة وحسن الاستقبال مبديا رغبة حكومة الوفاق الوطني في تطوير التعاون بين البلدين . يذكر ان فريق العمل المكلف من رئاسة الاتحاد الأفريقي بالتواصل مع الأطراف الليبية زار العاصمة طرابلس أمس الأول الأربعاء والتقى مسؤولين بوزارة الخارجية . ( وال )