إيطاليا تنفي وجود خطة لارسال عسكريين إلى النيجر لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا .

روما 19 مايو2017( وال )- نفت وزارة الدفاع الايطالية وجود خطة لارسال جنود إلى النيجر للتصدى لظاهرة تدفق المهاجرين بعد ان ارتفعت أعدادهم إلى " 40 " الف مهاجر ، خلال الاشهر الاربعة الأولى من العام الجاري . ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن وزارة الدفاع تأكيدها ، عدم صحة ما تداولته صحف إيطالية مؤخراً بشأن خطة لنشر كتيبة قوامها حوالي 500 عسكري ايطالي لوقف تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى الساحل الليبي الذي ينطلقون منه بحرا للشواطئ الايطالية . ( وال )