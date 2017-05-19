الخارجية الروسية : الوثيقة السياسية الجديدة لحركة حماس "خطوة في الاتجاه الصحيح" .

موسكو 19 مايو 2017 (وال)- قالت وزارة الخارجية الروسية إن عددا من المبادئ التوجيهية التي تتضمنها الوثيقة السياسية الجديدة لحركة "حماس" الفلسطينية بما فيها القبول بدولة فلسطينية بحدود 1967 تمثل "خطوة في الإتجاه الصحيح". وأضافت الخارجية الروسية - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "ننطلق من أن مهمة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ستتطلب من حماس والفصائل الفلسطينة الأخرى اتخاذ المزيد من الخطوات كهذه إن روسيا عازمة على مواصلة دعمها للفلسطينيين في هذه المسألة". وأكدت الخارجية على أن روسيا "تؤيد باستمرار استعادة الوحدة الوطنية على أساس برنامج حركة فتح السياسي ومبادرة السلام العربية" وقالت إن التغلب على الخلافات الداخلية الفلسطينية سيهيئ الظروف اللازمة للحل العادل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي "عن طريق التفاوض وتحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة له".