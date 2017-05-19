معيتيق يلتقي ممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسائية لمكون الطوارق .

طرابلس 19 مايو 2017 (وال)- التقى النائب بالمجلس الرئاسي السيد " أحمد عمر معيتيق" الخميس، ممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسائية لمكون الطوارق اللاتي استعرضن المشاكل التي يعانيها مكون الطوارق في المناطق التي يقطنونها، ومنها نقل بعض المصالح الإدارية إلى مناطق مجاورة ولم يتم استعادتها. كما وضعن الممثلات السيد "معيتيق" وفقاً لما أوردته ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء في الصورة التي تعانيه مناطقهم لعدم توفر أبسط مقومات الحياة من الناحية الصحية المتمثلة في نقص الامكانيات بالمرافق الصحية، وتأكيدهن على ضرورة قيام مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية بالجنوب لإعداد مسوحات لحصر العائلات المعوزة، وإحالتها لصندوق التضامن الاجتماعي لمنح مساعدات اجتماعية، ومرتبات ضمانيه لمستحقيها. وطالبنا بضرورة إقامة مراكز ثقافية، ومناشط ترفيهية كي يتسنى للأطفال، والشباب ممارسة هواياتهم، ومنح فرص عمل للخريجين الشباب للمساهمة في بناء مناطقهم بمختلف التخصصات وحرصهن على ضرورة التعايش السلمي بين مكونات أهل الجنوب. وأكدن ممثلات المجتمع المدني النسائي للطوارق على ضرورة صرف الأرقام الإدارية للعائلات الليبية، من الطوارق الذين تم تسجيلهم سابقاً بمصلحة الأحوال المدنية. كما وضعن ممثلات منظمات المجتمع المدني النسائية لمكون الطوارق، السيد “معيتيق” كذلك في صورة معاناة سكان مدينة “ أوال”، التي استحدثها الطوارق النازحون عام 2012 . م في مختلف المجالات، وطلبوا منه تكليف الجهات ذات العلاقة توفير السيولة للمواطنين، الذين يتكبدون مشاق السفر للحصول عليها من المدن المجاورة، وكذلك تسهيل إجراءات النازحين الطوارق القاطنين في طرابلس لسحب مرتباتهم من المصارف التجارية. ( وال )