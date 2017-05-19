البرلمان الأوروبي يطالب دول الاتحاد باحترام تعهداتها باستضافة عشرات الآلاف من اللاجئين .

بروكسل 19 مايو 2017 (وال)- طالب البرلمان الأوروبي في قرار أصدره امس الخميس الدول أعضاء الاتحاد باحترام تعهداتها باستضافة عشرات الالف من اللاجئين المتواجدين في كل من إيطاليا واليونان. وذكرت مصادر اعلامية أن 398 عضوا بالبرلمان دعموا القرار فيما رفضه 134 اخرين وامتنع 41 عن التصويت. وأعرب البرلمان في نص قراره عن أسفه لعدم إتمام إعادة توزيع اللاجئين بالشكل المتفق عليه مشيرا إلى أنه تم نقل قرابة 10 بالمئة فقط من 160 ألف لاجئ كان من المقرر الانتهاء من نقلهم من البلدين بحلول سبتمبر المقبل. بدوره صرح رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني بأن إيطاليا واليونان تقعان تحت ضغط هائل فيما اضطلعت قلة قليلة من الدول الأعضاء بالاتحاد بدورها وهو ما وصفه بغير العادل. يشار إلى أن قرابة 19 ألف لاجئ فقط تم إعادة توزيعهم وفق خطط الاتحاد فيما تقترب فقط فنلندا ومالطا من تحقيق هدفها باستضافة الأعداد المقررة .