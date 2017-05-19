السلطات الأفغانية تحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية في كابول .

كابول 19 مايو 2017 (وال)-ذكرت وسائل اعلام محلية افغانية ان السلطات الأفغانية احبطت امس الخميس تنفيذ سلسلة من الهجمات في العاصمة كابول بعد مداهمة احد المخابئ وقتلت مسلح وألقت القبض على عدد من المسلحين وضبطت أسلحة ومتفجرات وذخائر ووثائق في منطقة موساهي في كابول . ونقلت الوسائل عن مديرية الأمن في أفغانستان امس أن القوات الأفغانية ضبطت أحد مخابئ متمردي "طالبان" في كابول وقتلت أحد المسلحين وقبضت على عدد اخر وضبطت اسلحة ومتفجرات وذخائر ووثائق في حوزة المسلحين .