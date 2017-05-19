الخارجية الباكستانية : أفغانستان تفرج عن دبلوماسيين باكستانيين .

إسلام باد 19 مايو 2017 (وال)-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية نفيس زكريا أن أفغانستان أفرجت عن دبلوماسيين باكستانيين كانا محتجزين فى العاصمة الأفغانية كابول. وقال المسؤول الباكستاني فى تصريح نقلته مصادر اعلامية امس الخميس " إن المبعوثين عادا إلى مقر السفارة الباكستانية فى العاصمة الافغانية". وكانت باكستان قد احتجت على الاعتقالات ووصفتها بأنها انتهاك للاتفاقيات الدولية الا انها لم تكشف عن ملابسات احتجاز الدبلوماسيين أو إطلاق سراحهما. وقد اتهمت الدولتان بعضهما البعض بغض الطرف عن المسلحين الذين يعملون على طول حدودهما التى يسهل اختراقها وتبادلتا قواتهما النار عبر الحدود المتنازع عليها فى وقت سابق من هذا الشهر.