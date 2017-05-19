أمين عام الناتو يؤكد على تعزيز التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي .

بروكسل 19 مايو 2017 (وال)-اعلن الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" امس الخميس أن التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي ارتقى إلى مستوى جديد . وأكد ستولتنبرغ في بيان صحفي خلال اجتماع مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على التقدم الذى تم إحرازه حاليا في سبيل توثيق التعاون بين الحلف والاتحاد الاوروبي. وأشار إلى الدفاع الالكتروني كمثال على تحقيق تقدم ملموس مضيفا ان الناتو تبادل المعلومات مع الاتحاد الاوروبي خلال هجمات فيروس الفدية في الآونة الأخيرة قائلا "يستطيع الناتو والاتحاد الأوروبي الآن مشاركة المعلومات في الوقت المناسب بشأن الهجمات الالكترونية." وأوضح البيان أن ستولتنرغ ومسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني سيقدمان تقريرا حول التقدم الذي حققه التعاون بين الناتو والاتحاد الاوروبي إلى مجلسي المنظمتين الشهر القادم. ومن المقرر أن يكون التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي أيضا على أجندة الاجتماع القادم لزعماء الناتو في بروكسل في 25 مايو الجاري .