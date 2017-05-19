الكرملين: بوتين وماكرون يتفقان على تعزيز العلاقات الروسية-الفرنسية .

موسكو 19 مايو 2017 (وال)-اعلن المكتب الصحفي بالكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أعربا عن استعدادهما لتعزيز العلاقات الثنائية وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بينهما امس الخميس. وقال البيان "أعرب الرئيسان عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين بلديهما في عدة مجالات . وتعهد الرئيسان بالعمل سويا بشأن القضايا الدولية والاقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك .