بوتين: زيادة تمثيل الانظمة الحديثة في القوة الصاروخية الاستراتيجية بحلول نهاية العام .

موسكو 19 مايو 2017 (وال)- اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الخميس إن حجم أنظمة الأسلحة الحديثة في القوة الصاروخية الاستراتيجية الروسية ستمثل 72 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري . وقال بوتين في اجتماع حول صياغة برنامج وطني جديد للتسليح 2018-2025 "تستمر القوة الصاروخية الاستراتيجية في تحولها إلى أنظمة متحركة كما هو مخطط . وتشكل هذه الأنظمة الحديثة للأسلحة في الوقت الحالي ما يمثل 62 بالمئة من إجمالي هذا الفرع من التسليح وسيزداد هذا الرقم إلى 72 بالمئة بنهاية 2017." وأضاف بوتين أن نسبة المعدات والأسلحة الحديثة في القوات الجوية الروسية سترتفع من النسبة الحالية 66 بالمئة إلى 68 بالمئة بنهاية العام الجاري وسيرتفع الرقم في البحرية من 47 بالمئة إلى 55 بالمئة . وعلى مدار اليومين الماضيين ناقش بوتين مع مسؤولي وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع برنامج التسليح الجديد الذي من المتوقع أن يكون الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسات العسكرية-الفنية في قطاعي الدفاع والأمن حتى عام 2025 وما بعدها.