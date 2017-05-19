مقتل 4 أشخاص في حريق اندلع بدار تمريض في تايوان .

تايبي 19 مايو 2017 (وال)- ذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حفتهم وأصيب 24 آخرين إثر اندلاع النيران في دار للتمريض في تايوان جنوب شرقي الصين صباح اليوم الجمعة . وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع صباح اليوم في الطابق الثاني من دار "نانمن" للتمريض في بلدة هنغتشون في محافظة بينغتونغ جنوبي تايوان . ويذكر ان دار "نانمن" للتمريض تم تأسيسها في عام 2004 لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن والمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية المنزلية .