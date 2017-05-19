بدء الانتخابات الرئاسية الايرانية .

طهران 19 مايو 2017 (وال)- بدأت في طهران صباح اليوم الجمعة الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد إدلاء آية الله على خامنئى بأول صوت في هذه الانتخابات . ودعا خامنئى فى تصريح قصير بعد إدلائه بصوته المواطنين الايرانيين الى التوجه الى محطة التصويت فى اسرع وقت ممكن مضيفا بان الانتخابات مهمة جدا ويجب ان يعلق الشعب الايرانى اهمية كبيرة عليها. وتجرى الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها اربعة مرشحين فى الانتخابات بما فيهم الرئيس الحالى حسن روحانى والمرشح المحافظ ابراهيم رئيسى ابتداءا من الساعة 8 حتى الساعة 18 اليوم الجمعة فى كافة انحاء البلاد . و.