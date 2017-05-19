القضاء على 46 خلية إرهابية في روسيا في 2016 .

موسكو 19 مايو 2017 (وال)-أعلنت أجهزة الأمن الروسية انها قضت على نحو خمسين خلية إرهابية خلال العام الماضي. وقال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي "نيكولاي باتروشيف" في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" انه : "خلال العام 2016 تم كشف وتدمير 46 خلية للمنظمات الإرهابية الدولية كانت تقوم بأعمال تجنيد نشطة ونشر الدعاية والتخطيط لهجمات إرهابية والتحضير لشنها". كما ذكر باتروشيف أن هناك أكثر من 4 آلاف شخص من الأصول الروسية يقاتلون في دول الشرق الأوسط في صفوف التنظيمات الإرهابية مشددا على أن خطر عودة هؤلاء المسلحين إلى روسيا للقيام بأعمال إرهابية لا يزال محدقا بالدولة الروسية . وذكر المسؤول الأمني الروسي أن من المسلحين الذين شاركوا في أعمال العنف بالشرق الأوسط والذين عادوا الى روسيا تعمل أجهزة الأمن الروسية على كشفهم ومقاضاتهم كما أنها تغلق طرق سفر الراغبين في الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية إلى مناطق القتال و عودتهم إلى روسيا . وأفاد بأن 151 من العائدين قد تمت إدانتهم واعتقل 29 آخرون ويجري التحقيق في ضلوع كثير من العائدين في نشاطات المنظمات الإرهابية الدولية مضيفا بأن السلطات الروسية تتخذ إجراءات لتجفيف موارد تمويل الإرهاب وضمان أمن منشآت البنية التحتية والأماكن المكتظة إلى جانب رفع مستوى تأمين عمل المؤسسات الروسية والمواطنين الروس في الخارج .