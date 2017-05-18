الأهلي طرابلس لكرة القدم يلتقي الزمالك المصري يوم الثلاثاء القادم بتونس.

طرابلس 18 مايو 2017 (وال)- يلتقي فريق الأهلي طرابلس الأول لكرة القدم يوم الثلاثاء القادم بالعاصمة التونسية فريق الزمالك المصري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ذهاب من دور الـ16(مرحلة المجموعات) لدوري أبطال أفريقيا . وستقام المباراة بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت ليبيا. وكان فريق الأهلي طرابلس قد خسر أولى مبارياته في دوري المجموعات أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائرية. ...( وال )...