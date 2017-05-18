معيتيق يبحث مع وزير التعليم أوضاع القطاع .

طرابلس 18 مايو 2017 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي \"أحمد معيتيق\" اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء مع وزير التعليم \"عثمان عبد الجليل\"، ملف صيانة جامعة سرت، واستكمال المنشآت التعليمية في كل جامعات ليبيا.

وبحسب ادارة الاعلام والتواصل فقد استعرض اللقاء أيضا أوضاع المدارس الليبية في الخارج، والمشاكل والعقبات التي تواجه أبناء الجالية الليبية في مختلف الدول، إضافة إلى طرح ملف العلاقات الليبية الإيطالية في مجال التعليم، وسبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والعمل بها.





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