السراج \\\" يبحث مع رئيس الاتحاد الافريقي في كوناكري تطورات الوضع السياسي في ليبيا .

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كوناكري 18 مايو 2017 ( وال ) - بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\"فائز السراج\\\" اليوم الخميس بالعاصمة الغينية كوناكري الرئيس الغيني الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي \\\"ألفا كوندي\\\" تطورات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين و آفاق التعاون في مختلف المجالات.\

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد \\\" كوندي\\\" خلال هذا اللقاء على أن كل الصراعات تنتهي على طاولة الحوار، مشيدا بنهج رئيس المجلس الرئاسي التوافقي وما سبق وأعلنه من مبادرات لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا .\

واتفق مع ما أعلنه \\\"السراج\\\" من ضرورة الالتزام بالآليات التي يتضمنها الاتفاق السياسي لإحداث التغيرات التي يتم الاتفاق بشأنها من قبل الاطراف الليبية.\

وأشار الرئيس \\\"ألفا كوندي\\\" إلى المخاطر التي تنتج عن الأزمة الليبية على دول المحيط الأفريقي، معبراً عن رغبة بلاده في تنمية العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات .\

من جانبه أعرب \\\"السراج\\\" عن ترحيبه بجهود الرئيس \\\" كوندي \\\"والاتحاد الإفريقي لدعم مسار الوفاق السياسي في ليبيا، مؤكدا على أن المصالحة الوطنية تحظى بالأولوية في البرنامج السياسي لحكومة الوفاق الوطني، وأن هناك نجاحات تحققت على طريق لم الشمل وتوحيد الصف، مؤكدا على ضرورة توحيد المسارات التي تستهدف إيجاد حلا للأزمة الراهنة.\

وعبر \\\"السراج\\\" عن شكره على حفاوة الضيافة وحسن الاستقبال مبديا رغبة حكومة الوفاق الوطني في تطوير التعاون بين البلدين .\

وأشار المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الى أن فريق العمل المكلف من رئاسة الاتحاد الأفريقي بالتواصل مع الأطراف الليبية زار العاصمة طرابلس أمس الأربعاء والتقى مسؤولين بالخارجية الليبية.\

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