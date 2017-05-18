عودة ليبيا لاستضافة مباريات فرقها على ارضها أمام الاتحادين الدولي والافريقي .

القاهرة 18 مايو 2017 (وال)- اكد هاني ابوريدة عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم انه سيقوم بطرح موضوع عودة ليبيا لاستضافة مباريات فرقها على ارضها مع الاتحادين الدولي والافريقي .

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري في مناسبات مختلفة قد طلب اثنا حضوره اجتماعات للاتحاد الافريقي أو الدولي برفع الحضر على الملاعب الليبية وتمكين الفرق والمنتخبات الليبية من خوض منافساتها على ارضها وبين جمهورها .

من جهته اكد الامين العام للاتحاد العام الليبي لكرة القدم عبد الناصر الصادق ان مباراة المنتخب الليبي للمحليين والمنتخب المصري ستقام في موعدها في 5 يونيو القادم .

واعلن المدرب العام للمنتخب الليبي جلال الدامجة ان الاستعدادات للمنتخب الليبي تجرى وفق ماهو مخطط لها وان القائمة ستضم اللاعبين الليبيين المحترفين في الخارج لخوض المباراة ضد السيشل اكرم الزوي ،محمد زعبية ،احمد بن علي ،المعتصم المصراتي ،ومحمد منير ،حمدو المصري .

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