وزارة الخارجية تنهي عمل السفراء و القناصل العامين ممن انتهت فترة عملهم بالخارج أو بلغوا السن القانونية للتقاعد .
الخميس ، 18- 05- 2017 - 19:44:00
طرابلس 18 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني أنها أنهت عمل السفراء و القناصل العامين ممن انتهت فترة عملهم بالخارج أو بلغوا السن القانونية للتقاعد .\nوأكد المكتب الاعلامي بالوزارة أن هذا الاجراء والذي يأتي عملا بأحكام القانون رقم ( 2 ) بشأن العمل السياسي و القنصلي (المادة 14) ولائحته التنفيذية ، أنهت بموجبه عمل سفراء ليبيا في كل من بريطانيا ، المجر ، صربيا ، السعودية ، السودان، سلوفاكيا ، قطر ، كندا، بنما، هولندا، اليونان ، الفاتيكان، اثيوبيا، والقناصل العامين في كل من (جدة، استنطبول، الاسكندرية، دبي، ميلانو) .\nوأضاف المكتب الاعلامي أن هذا الاجراء شمل أيضا عددا من القائمين بالأعمال ممن أنتهت فترة عملهم بالخارج في كل من (كرواتيا ، سلطنة عمان ، بلجيكا ، قبرص ، أستراليا ، الباكستان ، سيراليون،سريلانكا، ساحل العاج ، نيكاراجوا) .\nوكشف المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تبليغ باقي السفراء والقناصل العامين ممن أنتهت فترة عملهم بالخارج أو بلغوا السن القانونية للتقاعد تنفيذا لاحكام القانون المشار إليه أعلاه .\n\n... ( وال )...