وزارة الخارجية تنهي عمل السفراء و القناصل العامين ممن انتهت فترة عملهم بالخارج أو بلغوا السن القانونية للتقاعد .

طرابلس 18 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني أنها أنهت عمل السفراء و القناصل العامين ممن انتهت فترة عملهم بالخارج أو بلغوا السن القانونية للتقاعد .

وأكد المكتب الاعلامي بالوزارة أن هذا الاجراء والذي يأتي عملا بأحكام القانون رقم ( 2 ) بشأن العمل السياسي و القنصلي (المادة 14) ولائحته التنفيذية ، أنهت بموجبه عمل سفراء ليبيا في كل من بريطانيا ، المجر ، صربيا ، السعودية ، السودان، سلوفاكيا ، قطر ، كندا، بنما، هولندا، اليونان ، الفاتيكان، اثيوبيا، والقناصل العامين في كل من (جدة، استنطبول، الاسكندرية، دبي، ميلانو) .

وأضاف المكتب الاعلامي أن هذا الاجراء شمل أيضا عددا من القائمين بالأعمال ممن أنتهت فترة عملهم بالخارج في كل من (كرواتيا ، سلطنة عمان ، بلجيكا ، قبرص ، أستراليا ، الباكستان ، سيراليون،سريلانكا، ساحل العاج ، نيكاراجوا) .

وكشف المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تبليغ باقي السفراء والقناصل العامين ممن أنتهت فترة عملهم بالخارج أو بلغوا السن القانونية للتقاعد تنفيذا لاحكام القانون المشار إليه أعلاه .



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