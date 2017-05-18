البحرية الليبية تنقد 503 من المهاجرين غير الشرعيين شمال صبراته .

صبراته 18 مايو 2017 (وال)- تمكنت دورية من حرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية فجر اليوم الخميس من انقاد 483 مهاجرا غير شرعي كانوا يستقلون مركب خشبي شبه متعطل على بعد 11 ميل شمال صبراته .

وافاد العميد ايوب قاسم المتحدث الرسمي باسم ركن البحرية وكالة الانباء الليبية ان المركب كان به 27 امرأة و8 اطفال .

واضاف قاسم ان المهاجرين ينتمون الى جنسيات سوريا ،المغرب ، تونس ،مصر ، غانا ،بنغلاديش وان رجال البحرية وعند عودتهم بالمركب المعطل تم اكتشاف مهربين يقومون ومعهم 3 قوارب مطاطية على بعد ميل من الساحل باركاب عدد من المهاجرين تبادلت الدورية معهم الرماية مما اضطر المهربين على الفرار والقبض على احد القوارب الثلاثة وعثر بداخله على 40 مهاجرا غير شرعي .

واوضح ان رجال البحرية قاموا بتسليم المهاجرين بعد تقديم المساعدات الانسانية لهم الى مركز ايواء النصر التابع لجهاز امكافحة الهجرة غير الشرعية .

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