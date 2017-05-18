إصابة 19 شخصا في انهيار مبنى قيد الإنشاء في سريلانكا .

كولومبو 18 مايو 2017 (وال) - أعلنت الشرطة السريلانكية اليوم الخميس عن إصابة 19 شخصا على الأقل إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء مؤلف من خمسة طوابق في العاصمة كولومبو. ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم الشرطة بريانثا جاياكودي قوله أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم فيما تواصل الشرطة ورجال الإطفاء جهود البحث عن أي شخص قد يكون محاصرا تحت أنقاض المبنى الذي لم يعرف بعد سبب انهياره. من جهته أفاد شاهد يعمل بموقع بناء قريب من موقع الانهيار بأن الأشخاص في المنطقة ساعدوا على إخلاء المصابين قبل وصول الشرطة ورجال الإطفاء.