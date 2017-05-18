الجامعة العربية تدعو في رشة عمل إقليمية بالمنامة إلى إقرار إستراتيجية عربية لمواجهة التطرف والإرهاب.

المنامة 18 مايو 2017 (وال) - دعت الجامعة العربية خلال ورشة عمل إقليمية حول "دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب" أمس الأربعاء بالمنامة إلى إقرار إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب. وحث رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية أمجد بهجت شموط الدول العربية على تنسيق المواقف المشتركة والعمل المشترك البناء وبلورة إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب ، مؤكدا أهمية التوصل إلى اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب واستعداد الجامعة العربية من خلال اللجنة لتبنى كافة التوصيات الصادرة عن الورشة. وأبرز شموط ضرورة التصدي الشامل لظاهرة الإرهاب، مشيرا إلى أن "الحل الأمني والعسكري لا يكفي لوحده حيث يجب أن تتكاتف الجهود جميعها من أجل القضاء على هذه الظاهرة". وأكد المتحدث أيضا على أهمية التنشئة من خلال الأسرة والمدرسة وتطوير المناهج الدراسية لضمان تنشئة الأجيال على مبادئ وقيم الحوار والاعتدال والتسامح إلى جانب تطوير التشريعات لمواكبة التطورات الحاصلة في مجالات حقوق الإنسان والجريمة وكذا تحقيق التوازن بين العقوبة ومستوى الجريمة في هذه التشريعات. وتناولت ورشة العمل الإقليمية التي نظمها مركز البحرين للتدريب البرلماني بمجلس النواب بشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية ورقتي عمل حول "تعريف الإرهاب الأسباب العناصر الجهود الدولية" و"دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب".