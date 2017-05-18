موريتانيا تعرض فائض الطاقة المتجددة لديها على دول منظمة نهر السنغال .

نواكشوط 18 مايو 2017 (وال) اعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن بلاده التي أنجزت مشاريع هامة لإنتاج الكهرباء من خلال الغاز واستغلال مصادر الطاقة المتجددة تضع تحت تصرف فضاء منظمة استثمار نهر السنغال فائضها في هذا المجال من أجل تعزيز العرض الطاقوي في شبه المنطقة. ودعا الرئيس الموريتاني في خطاب له خلال اشغال القمة ال 17 لمنظمة الجهوية التي احتضنتها مساء امس العاصمة الغينية كوناكري اوردته وسائل الاعلام المحلية دعا دول المنظمة " بالتركيز في المستقبل على تعزيز شبكة النقل وتبادل الطاقة الكهربائية عبر الشبكة المربوطة بسد مانانتالي" ، مشددا على أن "هذا الإجراء ضروري لأنه سيمكن بشكل فعال من تحسين العرض الطاقوي لدول الأعضاء. واضاف ولد عبد العزيز انه " بالرغم من حجم التحديات المرتبطة بالوضعية الدولية والظرف شبه الإقليمي وصلت المنظمة إلى إقامة وتحسين نجاحاتها واصبحت تشكل نموذجا يحتذى للتعاون والتضامن شبه الاقليمي وتمثل أداة لا غنى عنها ورافعة فعالة لاندماج اقتصاديات وتقدم دولها وازدهار شعوبنا". ودرس الاجتماع التقرير وبرنامج النشاطات الذى تم إعداده من طرف مختلف هياكل المنظمة واعتمد تقرير رئيس مجلس الوزراء واعتمدت توصيات اهمها القرار المتعلق باتفاقية خاصة بانشاء شركة إدارة الأشغال في أعالي حوض نهر السنغال واخر خاص بوضع خطة العامة للاستثمار إضافة إلى عدة مسائل ذات أولوية تتعلق بحكامة المنظمة.