الجزائر و روسيا تؤيدان تمديد الاتفاق حول خفض الانتاج.

موسكو 18 مايو 2017 (وال)- صرح وزير الطاقةالجزائري نور الدين بوطرفة اليوم الخميس بموسكو عقب لقائه مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أن الجزائر وروسيا تؤيدان تمديد الاتفاق حول خفض انتاج النفط لبلدان الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الاوبيب لمدة 9 أشهر اضافية . وفي تصريح له عقب المحادثات التي أجراها مع الوزير الروسي أكد بوطرفة يقول " لقد اعربنا أنا و نوفاك عن تأيدنا لتمديد الاتفاق حول خفض انتاج النفط الى غاية مارس 2018". كما أوضح بوطرفة الذي تأتي زيارته الى موسكو أياما قليلة قبل اجتماع بلدان الأوبيك المقررة يوم 25 مايو بفيينا " أكدنا في هذا السياق على ضرورة انشاء لجنة خبراء لمتابعة تطور السوق العالمية حتى نتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة في كافة الأوضاع. واضافة الى وضعية سوق النفط العالمية فقد تمحورت المحادثات أيضا حول التعاون الثنائي الجزائري-الروسي في قطاع الطاقة. ويذكر أن روسيا البلد غير العضو في منظمة الأوبيك سبق وأن أيدت تمديد اتفاق خفض الانتاج اذ أبدى الرئيس بوتين الاثنين الماضي " تفاؤله" بخصوص امكانية تمديد الاتفاق. و كانت روسيا و العربية السعودية أكبر منتجين للنفط" قد اتفقتا على ضرورة تمديد الاتفاق الى غاية مارس 2017.